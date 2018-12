Weiter bezeichneten sie den Film als "lärmendes, völlig unglaubhaftes, überlanges Wirrwarr, das unter jeder Menge fehlgeleiteter kreativer Entscheidungen" gelitten habe.

Auch sonst sieht es nicht gut aus: "Head Full of Honey" läuft in den USA lediglich in vier Kinos und spielte bisher 10.413 Dollar, also umgerechnet 9156,67 Euro ein. (SPIEGEL ONLINE)