Til Schweiger is back. Der Ausnahme-Schauspieler soll eine neue "Tatort"-Folge als Kommissar Nick Tschiller bekommen. An einem neuen Drehbuch werde gearbeitet, teilte der NDR mit, der die "Tatort"-Reihe mit Schweiger produziert.

Zuletzt waren die "Tatort"-Folgen mit Til Schweiger eher gefloppt – entsprechend vorsichtig sagte ein NDR-Sprecher nun auch: "Lassen wir uns überraschen."

Schweiger hatte in bislang vier Folgen als Nick Tschiller halb Hamburg in Schutt und Asche gelegt. Sein Partner war Fahri Yardım alias Hauptkommissar Yalcin Gümer. Beide traten 2016 auch in einem "Tatort"-Kinofilm auf: "Tschiller: Off Duty".