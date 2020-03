Worum gehts hier?

In den USA leben mehr Tiger in Gefangenschaft, als auf der ganzen Welt noch in freier Wildbahn zu finden sind. Diese Statistik erklärt sich mit jahrzehntelang ignorierten Lücken in US-amerikanischen Gesetzen und skrupellosen Züchtern, die Tigerwelpen und andere Wildtiere für Tausende Dollar an Privatleute verkaufen. Oft unter dem Deckmantel des Artenschutzes.