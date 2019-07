Damit nicht genug: Dieses Jahr erwartet Fans im Kino noch ein neunter "Star Wars", ein zweiter Reboot-"Godzilla" und, ganz aktuell, eine computeranimierte Verfilmung vom "König der Löwen" parallel zu einem zweiten "Spider-Man" des dritten Reboots in einer Dekade. Uff.

Warum nur?

Vielleicht sind wir schuld: Das Mediennutzungsverhalten unserer jungen Generation verändert sich radikal. Allein von 2017 auf 2018 ist die durchschnittliche Fernsehdauer der 14-29-Jährigen um 20 Prozent geschrumpft, von 105 Minuten am Tag auf 84. Zum Vergleich: Über 50-Jährige schauen 315 Minuten am Tag. (GfK)

Wo zuvor das lineare Fernsehen diktierte, was wann geschaut werden muss, haben wir durch Streamingdienste heute zu jeder Zeit selbst die Entscheidung, aus Tausenden Angeboten das für uns Richtige zu wählen. Der Druck, sich gut zu entscheiden, ist allerdings immens. Viele verfallen daher auf bereits Bekanntes zurück, schauen das zehnte Mal "Friends" oder "Tatsächlich... Liebe", statt sich auf etwas Neues einzulassen. "Comfort Binge" heißt das in den USA: Was man schon kennt, wird einen vielleicht nicht mehr überraschen, aber auch nicht überfordern. (SZ Magazin) In Deutschland kennt man das Prinzip von ProSieben, wo allein 2017 2.500 Episoden "Big Bang Theory" ausgestrahlt wurden. (Uebermedien)