Worum geht's?

Hauptfigur ist der Polizist Rick, der im Krankenhaus aus dem Koma erwacht und sich in einer Zombie-Horrorwelt wiederfindet. Auf den Straßen wandern Hunderte Untote umher, die aus irgendeinem Grund beschlossen haben, die Welt zu erobern und die Spezies lebender Mensch auszurotten. Gemeinsam mit einer Gruppe Überlebender sucht Rick nach dem letzten, zombiefreien Fleck Erde. Das wird ihnen natürlich schwer gemacht: In der sechsten Staffel tauchen noch ekligere Zombies auf, die sich in der Sonne zu einer klebrigen Masse verwandeln.

Wie ist's gemacht?



The Walking Dead gehört zur Serienkategorie verzweifelter Überlebenskampf, es kämpft Dies- gegen Jenseits mit jeder Menge pflitsch-pflatsch Soundeffekten aus der Splatterbox. Der Kampf wirkt manchmal so ausweglos, dass man als Zuschauer manchmal schneller bereit ist zu resignieren als die Darsteller, die sich ausdauernd nun schon in der sechsten Staffel durch die endlose Zombie-Armee kämpfen. Natürlich mit Thriller-Moves à la Michael Jackson. Und überall Blut, auf Händen, abgewetzten Kleidern, spritzend aus irgendwelchen aufgebissenen Körperteilen. Das gefällt. Die Serie des Schreckens ist eine der erfolgreichsten der Welt.

Wo?



Staffel 6 montags auf Fox im Pay-TV, Sky Go und Sky Online, Staffel 1 bis 4 bei Netflix, iTunes, Amazon, Watchever, Staffel 5 bei Sky Go und Online.

Hier ist der Trailer