Streaming

Fans retteten "The Expanse" – nun gibt's die dritte Staffel auf Amazon Prime Video

Geheimnisvolle Rätsel und gefährliche Verschwörungen garantieren uns in dieser Woche Hochspannung bis zum Schluss bei Amazon Prime Video. In dem unheimlichen Thriller "The Hollow Child“ verdunkelt der Wald das Wesen eines kleinen Mädchens und in "The Expanse“ bedroht ein rätselhafter Komplott die Zukunft der gesamten Menschheit.

Die episodisch erzählende Miniserie "The Romanoffs” wirft hingegen einen Blick in die Vergangenheit und in der dritten Staffel von "Das geheimnisvolle Kochbuch“ erleben Kelly und ihre Freundinnen wieder zuckersüße Abenteuer. Außerdem kommt endlich die dritte Staffel der vielschichtigen Anthologieserie "American Crime“ ins Programm.