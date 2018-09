Und trotzdem: Nach den ersten beiden Folgen von "Good Cop" war ich enttäuscht. Das Set-Up der Serie hätte mehr hergegeben als schrägen Humor und eine Handvoll Charakter-Momente. "The Good Cop" hätte Polizeigewalt thematisieren können, Rassismus oder die vielen Grauzonen des Rechtssystems. Wenigstens einen ehrlichen Blick auf Vater-Sohn-Beziehungen in all ihrer Komplexität hatte ich erwartet. Aber "The Good Cop" hat anderes vor.

Moralische Zwickmühlen und komplexe Fragen werden in der Netflix-Comedy bestenfalls angerissen. Aber: Mehr will sie offenbar auch gar nicht.

"The Good Cop" möchte weder "Mad Men" noch "Better Call Saul" sein. Die Serie ist nicht dazu da, an einem Wochenende durchgesuchtet zu werden. Sie ist eine Liebeserklärung an die Sitcoms der Neunziger, die Woche für Woche ein neues Problem in knackigen 25 Minuten lösten, um dann zum Status Quo zurückzukehren. "The Good Cop" gönnt sich im Schnitt 45 Minuten pro Folge; der Rest der Sitcom-Formel bleibt aber unverändert.