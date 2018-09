Sich an einem Freitagnachmittag gemütlich aufs Sofa fläzen, Glotze ein und zwei Stunden lang die geilste Chartmucke abfeiern: Dafür steht "The Dome". Am 30. November soll es wieder losgehen, mit einer Show in der Oberhausener Arena – dort war die Sendung auch erstmals im Januar 1997 gestartet. Die Veranstalter versprechen ein "erstklassiges Line-up", wie dieses genau aussehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. (DWDL)