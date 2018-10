Today

Kiffen ist in Kanada jetzt legal

Es ist das zweite Land, das Cannabis vollständig legalisiert.

Kanada ist jetzt das zweite Land der Welt, das Cannabis vollständig legalisiert hat. Ab heute darf jeder erwachsene Staatsbürger dort Marihuana kaufen, besitzen, konsumieren – und sogar selbst anbauen. Eigentlich sollte das Gesetz schon im Sommer kommen, am Ende hat es nun etwas länger gedauert, alle noch offenen Fragen zu klären. (tagesschau)

Was ist jetzt alles geregelt?

Im Juni schon hatte das kanadische Parlament für den Gesetzentwurf gestimmt, der Cannabis legalisieren soll. Das Mindestalter liegt in manchen Bundesstaaten bei 19 Jahren, in allen anderen aktuell bei 18. In Quebec könnte es aber auf 21 steigen – Premierminister Justin Trudeau will das aber verhindern: "Das könnte ein Marktsegment schaffen, das ausschließlich von illegalen Händlern bedient wird", sagte er.

Das Gramm kostet zehn kanadische Dollar – etwa 4,30 Euro. Der persönliche Besitz ist aber in den meisten Bundesstaaten auf maximal 30 Gramm beschränkt. Wo genau man das Gras bekommt, ist auch je nach Region verschieden: In Nova Scotia beispielsweise ist der Cannabis-Verkauf auf Abgabestellen der Regierung beschränkt, während in British Columbia auch private Geschäfte zugelassen sind.

In welchen Ländern ist Cannabis außerdem legal?

Vollständig legalisiert war Marihuana bislang nur in Uruguay. In den Niederlanden ist zwar der Konsum und auch der Besitz von maximal fünf Gramm legal – die Gesetze sind aber widersprüchlich. Denn eigentlich ist der Anbau und Ankauf von größeren Mengen Cannabis verboten. Der Verkauf in den Coffeeshops wird toleriert, doch die Betreiber sind auf Dealer angewiesen. In den USA ist Cannabis bislang in einigen Bundesstaaten legal, etwa in Colorado und Washington.