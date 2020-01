Wem kann man trauen?

Aber dann sind da eben auch Leute wie Seaburn, der sich lieber als seine Freundin Rebecca ausgibt. Er bleibt nicht der einzige "Catfish", also ein Lügner mit falscher Identität. Wer dicker, älter, oder einfach nur vergeben ist, verschweigt das – aus Angst, für das wahre Ich nicht gemocht und rausgeworfen zu werden. Was bald dazu führt, dass an manchen Gesprächen im "Circle" mehr Fake-Profile beteiligt sind als unter einem durchschnittlichen Greta-Post auf Facebook.