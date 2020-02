In ihrem neuen Film "The Big Short" erklären uns Ryan Gosling, Christian Bale und Steve Carell die Finanzkrise und bringen Licht in die Abgründe der Wall Street.



Das machen sie richtig unterhaltsam – und vor allem: überzeugend. Das zeigte sich in dem Gespräch zum Film, das wir mit ihnen geführt haben.

Was genau ist 2008 passiert, als plötzlich die halbe Welt finanziell in der Klemme steckte?

Gosling: Oh Mann, ich lese doch nicht einmal den Wirtschaftsteil meiner Zeitung. Ganz ehrlich: Finanzen interessieren mich eigentlich nicht die Bohne. Deswegen fand ich es ja so spannend, "The Big Short" zu drehen. Der Kerl, den ich darin spiele, hat mir sehr dabei geholfen, dass ich diese ganze Terminologie drauf habe und mit all diesen Banker-Vokabeln um mich werfen kann. Und mit einem Mal fand ich all diese Zusammenhänge auch echt faszinierend. Aber ich kann nicht gerade behaupten, dass ich mittlerweile mehr über die Sache weiß, als das, was ich im Film sage.