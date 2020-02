Im Gegensatz zu den Siebzigerjahren leuchten die Achtziger nicht. Sie kennen keine Stil-Ikonen. Es ist ein graues Jahrzehnt, auch in der Mode bestimmt von Pragmatismus. Die Suche nach Requisiten war deswegen ungleich schwerer für die Designer: Wer hebt schon den Achtzigerjahre-Schrank auf?



Am Set ist das nicht zu bemerken, jedes Stück passt perfekt und öffnet ein Wurmloch in die Vergangenheit. Highlight: die Perücken. Perfekt drapiert mit Haarklammern verwandeln Toupets, Bobs und Langhaarmähnen die Jennings in völlig andere Persönlichkeiten.