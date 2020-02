Gerechtigkeit

Diese gewagte Ramadan-Serie zeigt das Leben von Frauen beim IS

Die Frau beugt sich über ihr Kind, rüttelt es, beginnt zu weinen. Der kleine Junge reagiert nicht. Draußen wehen Schneeflocken vorbei. Die Szene spielt in einem Flüchtlingslager – hunderte Kriegsflüchtlinge aus Syrien drängen sich in notdürftigen Zelten. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer arabischen Serie, die in diesem Jahr während des Fastenmonats Ramadan laufen wird.

Andere Szenen sind noch mal härter: Es geht um versklavte Frauen, um Enthauptungsvideos, um Selbstmordattentate. Kein Wunder – denn vor allem geht es um die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Serie "Gharabib Saud", zu deutsch "Schwarze Krähen", widmet sich dem Leben junger Frauen in dem Hoheitsgebiet des IS.