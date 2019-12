Ist nicht wenigstens Premierminister David ein Guter? Schließlich beteiligt er sich als einziger nicht am absurden Fatshaming von Natalie, das offenbar sonst alle Menschen um sie herum betreiben.

Ja, das mag man David vielleicht noch anrechnen. Doch sein Verhältnis zu Natalie ist geprägt durch ein Machtgefälle: David ist der Premierminister von Großbritannien, Natalie seine Angestellte in der 10 Downing Street, seinem Amtssitz in London. Die beiden vergucken sich ineinander. Doch als Natalie vom US-Präsidenten sexuell belästigt wird – wofür sie sich auch noch entschuldigt! – greift er nicht ein. Seinem Unmut darüber, dass der Präsidenten "sich einfach nimmt, was er will", macht er durch eine Machtdemonstration auf einer Pressekonferenz Luft. Natalie dagegen lässt er kurzerhand versetzen, ohne dass sie dabei irgendein Mitspracherecht hätte.

Natalie und ihre Karriere werden zum Spielball von Davids Entscheidungen, die allein auf seinen persönlichen Gefühlen basieren. Und erst als David sich dazu entscheidet, dass er sie nun doch wieder sehen möchte, taucht er bei Natalie vor der Haustür auf. Wie viel und welche Art von Kontakt es zwischen den beiden gibt, liegt allein bei David.

Wie romantisch! Ach ja, nein. Genau das ist das Problem des ganzen Filmes: Die Männer sind übergriffig, respektieren die Grenzen der Frauen nicht und objektifizieren sie. Zu ihrem Glück sind ihre weiblichen Gegenparts genauso unreflektiert wie sie selbst, denn sie legen ihnen ihr Verhalten als romantisch aus.

Der einzige männliche Lichtblick im Film – Stichwort Licht – ist John. Er verliebt sich bei seinem Job als Lichtdouble am Set eines Films in seine Kollegin Judy. Der Film besteht offenbar allein aus Sexszenen, denn man sieht sie nur in der Doggy-Stellung oder beim Cunnilingus, entweder spärlich bekleidet oder gänzlich nackt. Dabei reden sie über Belanglosigkeiten wie das Wetter. Nicht besonders smart, aber immerhin auch nicht sexistisch.

All I want for Christmas this year? Einen Weihnachtsfilm, der es schafft, Männer als das darzustellen, was sie auch sein können: Respektvoll, refelektiert und die von einer Beziehung und einer Partnerin etwas mehr wollen als jemanden, der oder die zu allem "Ja" sagt und lange Beine hat.