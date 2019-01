"Wie gut, dass Goethe das nicht lesen muss", findet Kommissarin Dorn. Recht hat sie. Wie gut, dass er auch das Foto nicht sehen muss, das ist nämlich eindeutig ein Fall für einen dieser Fisch-Kalender.

3 Haben Tatort-Autorinnen und -Autoren alle einen bestimmten Fetisch?

In 90 Minuten Sendezeit fällt unzählige Male das Wort "Arsch". Auf die Frage von Kommissar Lessing, ob einer der Bewohner von "El Doroda" Zeit für ihn habe, entgegnet der nur trocken: "Kommt darauf an, wie lange Sie brauchen, mich am Arsch zu lecken." Später kündigt eine der Antagonistinnen an, sich mit einem Dokument den "Arsch abwischen" zu wollen. So frech, die Leute in der ARD, es wird einfach nie langweilig!