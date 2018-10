Rasieren, Wachsen, Epilieren – es gibt viele Möglichkeiten, der Körperbehaarung an den Kragen, pardon, an die Wurzeln zu gehen. Doch wieso verteufeln wir unser natürliches Fell so sehr? Obenrum tragen wir doch auch am liebsten eine voluminöse Kopfbedeckung. Also warum lassen wir nicht einfach mal wuchern und Stoppel Stoppel sein?



Die zehnteilige Webdokumentation "Haarige Sache" widmet sich voll und ganz unserer Sexualität und beleuchtet sehr unterhaltsam, welche Rolle dabei Körperhaare spielen. Vom weiblichen Geschlecht als Sexbestie, die nur durch Rasur gezähmt werden kann, über die Geschichte der Enthaarung bis hin zu der Frage, warum der Wildwuchs gar nicht so schlecht ist – sehen wir, mit absurden und witzigen Filmausschnitten unterlegt, das gestörte Verhältnis zu unserer Körperbehaarung.

Haarige Sache bei Arte gucken

(je Folge 4-6 Minuten | Verfügbar bis 03.11.2018)