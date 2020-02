"Did you ever think that all of these phones, all of these cameras could be used to hurt us?"

Nacktbilder und Sexvideos können Zeugnisse einer leidenschaftlichen Beziehung sein. Daran ist nichts verwerflich, solange sie im gegenseitigen Einverständnis entstanden sind.

Sogenannte "Rachepornos" sind eine neue Form der sexuellen Gewalt im Internet, 90 Prozent der Opfer sind Frauen. Obwohl es in Europa und den USA immer mehr Gesetze gegen den virtuellen Missbrauch gibt, bleibt das Problem bestehen. VICE Broadly hat Frauen getroffen, die von unfreiwilliger Pornografie betroffen sind. Sie erzählen von ihren schrecklichen Erlebnissen und davon, wie ihre Ex-Partner versuchten, ihr Leben zu zerstören. Heute sind die Frauen Aktivistinnen, die auf das Problem aufmerksam machen wollen.

Hier kannst du dir "Der Kampf gegen Rachepornos" angucken (Länge: 27 Minuten)

