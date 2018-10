Aokigahara – "das Meer aus Bäumen", der wohl berühmteste Wald Japans. Seine verwunschene Natur am Fuß des Mount Fuji wurde in vielen Romanen beschrieben, so auch in Der Wellenturm, in dem sich die Protagonistin in dem sagenumwobenen Wald das Leben nimmt. Seither pilgern jedes Jahr Lebensmüde nach Aokigahara, manche zelten hier, um ihre Entscheidung noch mal zu überdenken. Andere gehen mit eine Schnur in den Wald, um in der Dichte der Bäume nicht die Orientierung zu verlieren, falls sie sich doch fürs Leben entscheiden. Die sehr ruhige und eindringliche Dokumentation folgt dem Geologen Azusa Hayano auf seiner Patrouille durch den Wald. Seit Jahren begegnet er hier immer wieder Suizidgefährdeten und viel zu oft auch bereits Toten.



Suicide Forest in Japan angucken

(21 Min. | YouTube / Vice)