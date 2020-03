"It really comes down to just being able to make something. Make something thats important. Always create."

Ihr sucht nach berührenden Lebensgeschichten, schön verpackt in einem ästhetischen Hipster-Video mit vielen Tiefenschärfen, poetischen Bildern und emotionaler Musik? Dann zieht euch die bewegende Geschichte von "The Maker" in dem sehr unterhaltsamen Vierminüter von Patrick Kehoe und Andy Corbett rein. Einfach nur unglaublich, was dieser Mann produziert!



Hier ist du den Kurzfilm auf Mediasteak schauen