Studienwahl: Ich bin ein Loser mit Bachelor

Abschluss in "Interessiert-mich-NC-passt-ganz-okay"

Was mache ich hier eigentlich? Und will ich das wirklich? Wenn ich an meine zukünftige Karriere denke, fange ich an zu schwitzen. Das hat schon mit der Studienwahl angefangen. Denn ich bin an ihr fast verzweifelt. Okay, das "fast" können wir streichen.



Gott sei Dank gibt es den NC – muss man sagen. Denn der minimiert die Studienauswahl schon mal deutlich. Und dann stellt sich eigentlich nur noch die Frage: Entscheide ich mich für das, was ich gut kann, oder für das, was mich interessiert? Oder einfach für die Uni, an der ich garantiert nicht abgelehnt werde? Ganz einfach also. Nicht.