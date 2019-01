Wo und wann wird Staffel 3 von "Stranger Things" spielen?

Produzent Shawn Levy hat beim PaleyFest bestätigt, dass die Handlung von Staffel 3 ein Jahr nach den Ereignissen von Staffel 2, im Sommer 1985 spielen wird. Die bisherigen Staffeln spielten alle im dunklen Winter. Was der Sommer mit der Atmosphäre der Serie macht – wir sind gespannt.

In der zweiten Staffel waren die Jungs aus der Serie noch Fans von dem Film "Ghostbusters", der im Jahr 1984 erschien. In der dritten Staffel wird es Referenzen zum ersten "Zurück in die Zukunft"-Film geben, der im Jahr 1985 im Kino lief.

Der Zeitsprung von einem Jahr war nicht zu vermeiden. Wie Matt Duffer gegenüber Hollywood Reporter erklärte, liegt es daran, dass die Kinderschauspieler altern.

Natürlich wird die Handlung wieder, so wie in der ersten und zweiten Staffel schon, in Hawkins, Indiana spielen.