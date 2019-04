Wie wenig die bloßen Fakten einer Handlung ausmachen, sieht man auch daran, dass aus einer guten Geschichte durchaus ein miserabler Film werden kann.

"The Great Gatsby", ein zeitloser, faszinierender Roman, wurde in der Verfilmung von Baz Luhrmann zum seelenlosen Effekt-Feuerwerk. Oder im Gegenteil: Aus einer sehr schlichten Handlung kann ein wirklich schöner Film werden, so wie bei "Lost in Translation": Zwei einsame Menschen sind in einem Hotel in Tokio, sie ziehen ein bisschen durch die Stadt, kurz haben sie ein bisschen Streit, aber dann ist es wieder okay. Eigentlich weiß man am Ende des Films nicht mal, wie er ausgeht. Trotzdem hatte man zwei sehr gute Stunden.