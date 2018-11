Wer sich jetzt aufregen will, sollte sich entspannen: Das gab es auch in den Comics schon. Am bekanntesten und beliebtesten ist die Heldin "Spider-Gwen", sie wird auch im jetzt anlaufenden "Into the Spider-Verse" zu sehen sein.

Es gibt aber auch Heldinnen wie "Madame Web" und "Silk". Welche im Mittelpunkt des geplanten Films stehen wird, ist noch unklar.