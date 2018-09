Einige Fans spekulieren, dass die Zahlen auf den Fächern auf dem Bild ein Hinweis auf das Startdatum des Films sein könnten. So lese man, wenn man sie der Reihe nach anschaut, das Datum 12.3.2021 – was ein Freitag ist und damit ein Wochentag, an dem für gewöhnlich in den USA die Kinofilme starten.

Allerdings setzen US-Amerikaner bekanntermaßen den Monat vor den Tag, wenn sie ein Datum aufschreiben. Auf amerikanische Art gelesen wäre es also eher der 23.01.2021, was ein Samstag ist, und damit kein typisches Startdatum.

Naheliegender ist, dass nur die Zahlen bei Nance und Cooper mit 2021 einen Hinweis auf das Startdatum geben. Denn zum einen lässt sich in einem so frühen Stadium einer Filmproduktion wahrscheinlich noch kein genaueres Startdatum festlegen.