Gerade erst lief die achte Episode, "Die letzten Jedi", im Kino – schon legt Disney nach. Im Mai kommt der nächste Film aus der weit, weit entfernten Galaxis.



Erzählt wird, wie sich Han Solo einen Namen in der Galaxis macht, erstmals mit dem Millennium Falcon durch die Gegend fliegt und erste Abenteuer mit seinem treuen Gefährten Chewbacca besteht. In den Originalfilmen wurde Han Solo von Harrison Ford gespielt, nun schlüpft Alden Ehrenreich in die Rolle des jungen Solo.

Jetzt ist der erste Trailer zu "Solo" erschienen!