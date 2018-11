Der Bass vibriert und die Lichter tanzen über die Leinwand - der Kinofilm "So was von da" bringt die Party aus dem dunklen Club direkt in den Kinosaal. Auch als Zuschauer kann man die Enge im Club spüren, riecht die verschwitzten Körper, das Bier und den Zigarettenrauch.



"So was von da" basiert auf dem gleichnamigen Roman des Autors Tino Hanekamp. Er handelt von dem Clubbetreiber Oskar, der mit seinen Freunden in der Silvesternacht die letzte Party in seinem Club "Rakete" feiern will. Der Club muss schließen und die letzte gemeinsame Party wird eskalieren. Es wird eine chaotische Nacht, voller Drogen, Freundschaft und mit viel lauter Musik.