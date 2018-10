5 Die Songs: "Finally Free" und Retro-Klassiker

"The Lego Movie"-Fans wissen, was es heißt, einen Ohrwurm zu haben. Wir sagen nur: "Everything is awesome". Der Soundtrack von "Smallfoot" hält unter anderem Klassiker wie "Don’t Stop Believin’", "Blue (Da Ba Di)" und ein Cover von "Under Pressure" bereit. Ebenso den catchigen Titelsong "Finally free".