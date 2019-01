Ross und Rachel kennt jeder, Sherlock und Watson sowieso – und wo Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda hingehören, weiß sogar dein alter Nachbar ohne Fernseher.

Aber was wären Helden ohne Bekannte, Familie, Freunde und Gegner? Genau: Langweilig, unglaubwürdig und platt. Eine gute Geschichte besteht niemals nur aus einer Handvoll Hauptfiguren, sondern wird erst durch spannende Nebenrollen so richtig in Fahrt gebracht.