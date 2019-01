Die Mutter ist Sex-Therapeutin, der pubertierende Sohn wahnsinnig verklemmt: Mit diesem Gegensatz startet die neue Netflix-Serie "Sex Education". Um sich die übergriffige Mutter vom Leib zu halten, tut Otis in seiner Not so, als würde er ständig masturbieren – obwohl die Lust bei ihm noch auf sich Warten lässt. Aber besser Flüssigseife ins Taschentuch tropfen, als bei der Mutter (Gillian Anderson) auf der Couch zu landen.