Gerechtigkeit

Die syrische Lehrerin Nour darf nicht in Deutschland unterrichten – trotz Lehrermangel

Wir haben nachgefragt, wo das Problem liegt.

Nour, 29, wartet an diesem Freitagmittag schon vor dem Café in Hamburg Wilhelmsburg, sie möchte draußen sitzen – trotz der Kälte. Die blonden Locken trägt sie streng zurückgebunden. Nach dem Arbeitstag im Kindergarten um die Ecke müsse sie erst mal durchatmen, sagt sie und zündet sich eine Zigarette an. Sie inhaliert tief und fängt an, zu erzählen. Nour ist aus Syrien nach Deutschland gekommen, in ihrer Heimat hat sie sich gegen Assads Regime engagiert und musste fliehen. Aber heute will sie über ihr Leben in Deutschland sprechen:

Nour arbeitet derzeit als Kindergärtnerin. Eigentlich ist sie Lehrerin. Und sie würde gerne wieder unterrichten.

Dabei hat Nour über sieben Jahre gelernt, um Lehrerin zu werden. Sie hat Lehramt an der Al-Baath Universität in Homs studiert und dann für drei Jahre in einer Grundschule bei Damaskus gearbeitet.