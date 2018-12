Klar, "Downton Abbey" ist mittlerweile selbst ein Klassiker unter den Historien-Serien: Schöne Menschen, schöne Landschaften, Großbritannien, eine gewisse Noblesse. Verkaufsargument für die Pilcher-Fans: "Sooo schöne Bilder! Und alles historisch akkurat! Und die Liebesgeschichten… so romantisch!"

Verkaufsargument für Euch: Hier stecken die Schauspieler zwar in historischen Kostümen, aber in den Dialogen steckt auch trockener Humor (auch wenn er leider mit jeder weiteren Staffel abnimmt). Außerdem spielen sich hier Maggie Smith (aka Prof. McGonagall in "Harry Potter") und Rose Leslie (aka Ygritte aka "You know nothing Jon Snow" in "Game of Thrones") gegenseitig an die Wand. Und tatsächlich weiß man bei „Downton Abbey“ am Anfang noch nicht, wer am Ende mit wem am Ende ins Abendrot fährt…