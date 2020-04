Warum lohnt sich die Serie?

Obwohl Earls Weg zur Wiedergutmachung der rote Faden der Serie ist, ist "My Name is Earl" nicht so moral-geschwängert, wie es klingen mag. Die Serie zeigt ihn und seine schrägen Freunde im White-Trash-Milieu, ohne sich über die Protagonisten lustig zu machen.

Einziges Manko: Nach vier Staffeln stellte der Sender NBC die Serie abrupt ein. Der Humor ist bis zum Ende derbe und schwarz, die Auflösung eher nicht.

Für Fans von:

"Scrubs", "Lovesick" oder "Californication"

Wo kann ich es gucken?

Auf Amazon oder iTunes.