Runde 1: Der Plot-Check

Am Anfang von "Twin Peaks" steht der Mord an It-Girl Laura Palmer. Um den aufzuklären, wird FBI-Agent Dale Cooper in die scheinbar idyllische Kleinstadt beordert. Dort angekommen muss er jedoch bald feststellen, dass nichts so ist, wie es scheint. Jeder hier hat ein Geheimnis, und in den Wäldern lauert eine uralte Bedrohung.

In "Stranger Things" ist das Übernatürliche von Anfang an präsent. In den Achtzigern wird die Kleinstadt Hawkins durch das Verschwinden des jungen Will Byers erschüttert. Auf der Suche nach ihm stoßen seine Freunde bald auf ein wortkarges Mädchen namens Eleven, das über geheimnisvolle Kräfte verfügt. Den Grund für die unheimlichen Vorkommnisse vermuten die Kinder in einer Forschungseinrichtung vor den Toren der Stadt.

Die Runde geht an...: "Stranger Things". Natürlich will in "Twin Peaks" jeder wissen, wer Laura Palmer getötet hat, aber mit mysteriösen Vermisstenfällen, Superkräften und verrückten Wissenschaftlern kann ein einfacher Mordfall kaum mithalten. 1:0!

Im Video: Der Trailer zu "Stranger Things"