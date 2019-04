Ich sah mir den Trailer an. Nicht mein Fall, dachte ich mir. Vielleicht musste ich mir einfach die erste Folge angucken. Das tat sich. Begeistert war ich nicht. Ich wartete die zweite und die dritte Folge ab. Die Serie gefiel mir nicht, sie sprach mich einfach nicht an. Ich brach nach drei Folgen ab. Natürlich hätte ich meiner Freundin gerne erzählt, dass ich die Serie, für die sie sich doch so begeisterte, irgendwie blöd fand. Ich tat es aber nicht.

Klar, sich über die Qualität von Serien auszutauschen hat seinen Reiz. Was findet der andere an der Serie gut, was ich noch nicht entdeckt habe? Wie interpretiert er die Charaktere? Aber jemandem eine Serie einfach nur schlecht machen zu wollen, hat für mich keinen Mehrwert.