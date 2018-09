In einer Folge passieren hier mehr verrückte Dinge als in allen Staffeln von "Big Bang Theory" zusammen, wenn auch meist nur in J.D.s Kopf. Und trotz der fantastischen Tagträume und skurrilen Charaktere schreckt die Serie nie vor ernsten Themen zurück: Der Tod ist für die Ärzte ein ständiger Begleiter. Und gerade dadurch wird die Comedy so ehrlich – weil sie im Kontrast steht, nicht im leeren Raum.

Auch acht Jahre nach ihrem Ende kann man jede beliebige Folge der Serie anmachen und sich sofort wie zu Hause fühlen. Egal, ob man Mitleid mit dem gebeutelten Anwalt Ted hat, J.D. auf der Suche nach dem Glück unter die Arme greifen will oder Dr. Cox bei einer seiner Hasstiraden zuhört.