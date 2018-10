Die Dreharbeiten zu diesem Crossover haben am Dienstag begonnen. Die Ausstrahlung auf dem amerikanischen Sender "The CW" ist für den 9. Dezember 2018 geplant.

Wann das Crossover in Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt – zumal die Ausstrahlungsrechte der verschiedenen "The CW"-Serien in Deutschland bei verschiedenen Sendern liegen. Während die RTL Group die Rechte an "Arrow" hat und die sechste Staffel zuletzt auf dem Bezahlsender RTL Crime lief, liegen die Rechte für die anderen Serien bei ProSiebenSat.1 Media. Die aktuelle dritte Staffel von "Supergirl" wird auf Sixx ausgestrahlt, die dritte Staffel von "Legends of Tomorrow" konnte man bei ProSieben Maxx sehen und die vierte Staffel "The Flash" wird auf ProSieben ausgestrahlt.