Gerechtigkeit

"OK Boomer": Warum der Generationenkrieg in Deutschland sinnlos wäre

In Deutschland reicht es vorerst nur zu einem braven Meme.

In der Bibel wurde Alter noch wertgeschätzt. Über Methusalem heißt es da im Buch Mose: "Methusalem war einhundertsiebenundachtzig Jahre alt und zeugte Lamech und lebte darnach siebenhundertzweiundachtzig Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Methusalems betrug neunhundertneunundsechzig Jahre, dann starb er."

Heute wäre einer wie Methusalem nicht mehr gern gesehen: Sitzt da und lässt es sich gut gehen, während die Söhne und Töchter buckeln und um die Zukunft bangen.

Generationenkonflikte werden zwar seit jeher ausgefochten, aber selten so scharf und unversöhnlich wie dieser Tage. Die Methusalems der Neuzeit sind die Babyboomer, die ihren erarbeiteten oder ererbten Wohlstand voll ausleben und die wichtigen Ämter in Politik und Wirtschaft besetzt halten. Seine Söhne und Töchter sind die Millennials, die sich durch Teilzeitsjobs hangeln und in Konsum und Verschwendungsfreude der Alten die Probleme von morgen fürchten – vom Raubbau an der Natur bis hin zum globalen Migrationsdruck.

Die Millennials haben nun genug von den Methusalems – und mit "OK Boomer" einen neuen Schlachtruf gefunden.

Der Spruch ist in den USA innerhalb weniger Wochen erst zum Meme und dann zum geflügelten Wort einer ganzen Generation geworden. Jetzt taucht er auch in deutschen Netzwerken auf. "OK Boomer" ist die passiv-aggressive Antwort auf so ziemlich alles, was Babyboomer von sich geben: Ja, okay, du hast halt keine Ahnung!

Mittlerweile gibt es T-Shirts, Sticker und Handyhüllen mit dem Ausruf. Und in den USA einen handfesten Streit. Auf der einen Seite stehen die Babyboomer, die Generation aller von Mitte der 40er bis etwa Mitte der 60er Jahre Geborenen. Auf der anderen Seite stehen deren Kinder und Enkel – die Millennials, geboren zwischen 1980 und 1997, und die noch jüngere Generation Z.



Die Methusalems, sie sind nicht mehr Vorbild, sondern nur noch nervig: Lassen sich zu Weihnachten zwar gerne das Smartphone einrichten, belehren aber sonst gerne, dass man von so vielem keine Ahnung habe.