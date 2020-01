Trotzdem bleibt er Außenseiter – so wie seine Mitschülerin Isolde, die auf eigene Faust gegen das mächtigste Unternehmen der Stadt, Jutul-Industries, ermittelt. Dieses steht im Verdacht, die Umwelt zu verschmutzen. Also nimmt Isolde Wasserproben, stellt Clips davon auf YouTube und setzt den Chef des Unternehmens unter Druck. Was Teenager 2020 eben so machen.