Was er sagt: „Wir machen noch eine kurze Pause.“



Was er meint: „Wir machen jetzt 15 Minuten Werbung und dann gibt es noch ein paar ermüdende Szenen aus dem Haus und langweilige Gespräche mit den ehemaligen Bewohnern, bis wir endlich enthüllen, was schon lange klar ist.“ #PromiBB