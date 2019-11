Gerechtigkeit

Mauerfail: Wende-Kommerz zeigt, was in Deutschland seit 30 Jahren falsch läuft

Wie sollen Ost und West zueinander finden, wenn die Wende nur noch Werbeträger ist?

Das muss damals eine ziemlich geile Party gewesen sein, im November 1989. Diesen Eindruck bekommt, wer schaut, wie heute – 30 Jahre später – der Mauerfall gefeiert wird.

Adidas bringt am Jubiläumstag eine "Wendejacke" auf den Markt, die – hihi – gewendet werden kann. Im Videoclip zur doppelten Bomberjacke schaut Sido böse in die Kamera. Es soll nur 500 Stück geben, und auch nur in ausgewählten Läden in Berlin. (Berliner Morgenpost)

Auch H&M feiert den Mauerfall – mit einer eigenen Kollektion. Auf den Shirts und Sweaters steht "Neunzehnhundert89" oder "East + West – when two became one", Palina Rojinski bewirbt die Teile. Die Erlöse sollen gemeinnützigen Organisationen zugute kommen. (Fashionunited)

Mauer-Maskottchen David Hasselhoff veröffentlicht zum Jubiläum ein Hörbuch, in dem er in einer fiktiven Geschichte erzählt, wie er als popsingender US-Geheimagent in Berlin mitmischte. Und klar, er geht auch wieder auf Tour. "Are you looking for freedom?", fragt er im Tour-Trailer in die Kamera – und stimmt seine berühmte Hymne an.



Der Mauerfall? Ein Happening!

Die Folklore zum Mauerfalljubiläum wirkt auf mich wie der finale, triumphierende Stinkefinger des Kapitalismus: Du wolltest Freiheit? Gönn dir Highend-Fashion im Flagshipstore!

Versteht mich nicht falsch: Die Adidas-Jacke sieht tatsächlich bombe aus, zu "Looking for Freedom" tanze ich gerne und oft ganz ungeniert, und dass H&M die Erlöse seiner 89-Kollektion an Vereine spenden will, die sich gegen Mobbing, Rassismus und Rechtsextremismus stark machen, ist ein gutes Signal.

Aber das alles hat mit dem 9. November 1989 nichts zu tun. Sondern das: