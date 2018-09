4 Diesmal trifft Action auf Sci-Fi-Wissenschaftler

Während in den alten Filmen nicht viel mehr als Muskelkraft und Maschinengewehre gegen den Predator zu Verfügung standen, schaltet sich in "Predator - Upgrade" auch die Wissenschaft gegen die Bedrohung aus dem All ein.

Wissenschaftlerin Casey Bracket (Olivia Munn) hat an einer hochtechnologischen Kampfmaschine gearbeitet, um den Predator zu erledigen. Doch was passiert, wenn diese in die falschen Hände, oder besser gesagt Klauen, gerät?