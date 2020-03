Vorsicht bei Gewinnspielen

Als letzten Punkt thematisiert der Leitfaden das Thema Gewinnspiele. Das Verlosen eines Preises, "den du entweder gekauft, kostenlos zugesandt oder auch zusätzlich mit einer Geldzahlung erhalten hast", ist den Landesmedienanstalten zufolge weder Werbung noch Produktplatzierung – zumindest, solange eine Grenze eingehalten wird: Das Produkt darf maximal zweimal genannt und maximal zweimal kurz optisch dargestellt werden.



Wenn Sami Slimani ein selbst gekauftes iPhone verlost, ist das dem Werbe-Knigge zufolge also zulässig – unabhängig davon, ob das Video vielleicht in anderer Hinsicht bedenklich ist. Etwa, weil Slimani in diesem Beispiel sagt, dass seine Preise an auf YouTube, Twitter, Facebook und Instagram besonders aktive Fans gehen – was diese unter Druck setzt, seine Inhalte gut zu bewerten und zu kommentieren. Dazu gibt es zum Beispiel die Einblendung "Klickt auf DAUMEN HOCH & gewinnt diese Riesen-Verlosung! <3>". Viel plumper geht es kaum.