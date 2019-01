Macht Lust - auch auf Beziehung: "Oh Baby! Der Sexpodcast"

Podcasterin Isabelle sucht in "Oh Baby!" nach dem besten Sex in einer festen Beziehung.

Für die Single-Sichtweise holt sie sich jede Woche eine ledige Freundin mit an Bord oder befragt über Dating-Apps einfach Fremde nach ihren sexuellen Vorlieben und Erfahrungen.

Außergewöhnlich: Ihr Freund kommt ebenfalls im Podcast zu Wort und diskutiert mit Isabelle offen das aktuelle Thema des Podcasts.





Isabelle fragt ihn zum Beispiel, ob er schon mal vor der Beziehung mit ihr vom Sex mit einer anderen enttäuscht war - ohne nach der Antwort beleidigt einen Streit anzuzetteln.

Und: In "Oh Baby!" sind auch Zuhörer einbezogen, wenn sie Isabelle im Vorfeld eine Sprachnachricht schicken.

Für wen: Alle, die mit ihrem Partner gerne mal Sex-Tacheles reden wollen und nach Inspiration suchen.

Oh Baby! Der Sexpodcast anhören