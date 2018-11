Was wissen wir aus den "Harry Potter"-Büchern über Dumbledores engste Freunde und Familie?

Albus Dumbledore ist sehr mysteriös und hält sein Privatleben geheim. Erst nach seinem Tod erfährt Harry – und damit auch wir Leser – was in der Vergangenheit seines Idols alles passiert ist. In "Die Heiligtümer des Todes" lernt Harry unter anderem Albus' Bruder Aberforth kennen, erfährt das erste Mal von Gellert Grindelwald und wie dieser den Elderstab in seinen Besitz brachte. Wir fassen alles für dich zusammen:

1 Albus' jüngere Schwester, Ariana Dumbledore