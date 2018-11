In "Grindelwalds Verbrechen" bekommen Fans dafür nun umso deutlicher vermittelt, wie hinterlistig, rassistisch und mörderisch Grindelwald wirklich ist. Der Film spielt 1927 in Paris und zeigt vor allem, wie Grindelwald seine Anhänger gegen die in seinen Augen minderwertigen Muggel aufstachelt. Die Parallelen zur Nazi-Zeit und der Machtergreifung Hitlers werden mit dem Holzhammer vermittelt. "Phantastische Tierwesen 2" ist politischer, düsterer und erwachsener als der erste Teil – den sollte man aber auf jeden Fall gesehen haben, um die Handlung zu verstehen.

Was ist nicht so cool an "Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen"?

Der Film schließt fast nahtlos an den ersten Teil an. Wer diesen nicht mehr so gut im Gedächtnis hat (und seien wir ehrlich: so gut war er nicht, dass du ihn achtmal gesehen hast), wird erstmal ziemlich verwirrt sein.