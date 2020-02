Dunkel, dunkler, "Outcast"

„Outcast“ ist nichts für schwache Nerven. In der ersten Folge versuchen sich Kyle und der Reverend an einem Exorzismus. Der betroffene Junge wird übel zugerichtet. Was der Kleine so anstellt, jagt dem Zuschauer kalte Schauer über den Rücken.

Die Serienmacher verzichten auf rot glühende Augen oder ähnlich zahme Genre-Stilmittel. Die Besessenen fallen durch bizarre Verhaltensweisen, knochenbrecherische Verrenkungen und eine unstillbare Blutlust auf.