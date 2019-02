"Black Panther" spielt im fiktiven afrikanischen Staat Wakanda. Das Land ist sehr reich und fortschrittlich, kein Dritte-Welt-Land – sondern Industrienationen wie den USA und Deutschland weit überlegen. Es wird angeführt von T'Challa (Chadwick Boseman), der in die Superheldenidentität des "Black Panther" schlüpft.

Der Film veränderte für einige den Blick auf einen ganzen Kontinent. Für gewöhnlich werden in den Medien industrialisierter Länder afrikanische Staaten als Krisengebiete, von Bürgerkriegen zerstörte Orte oder als komplett verarmt dargestellt.

Mit dem Comic-Hit "Black Panther" hatten Schwarze auf aller Welt plötzlich einen Film aus dem Herzen Afrikas, auf den sie stolz sein konnten.

Viele identifizieren sich nun mit dem fiktiven Land, der Gruß "Wakanda Forever" wird an Unis und in Sportstadien gerufen. Trevor Noah tat es in seiner Rede gleich – und tat so, als sei er gebürtig aus dem nicht existenten Wakanda: