Eine Frau (Lady Gaga) kann fantastisch singen – doch für das Show-Geschäft ist sie zu hässlich, redet man ihr ein. Irgendwann entdeckt sie ein berühmter Musiker (Bradley Cooper), verliebt sich in sie, und sie kommt endlich groß raus. Leider ist der Musiker nicht wirklich der Traumtyp, für den sie ihn hielt, sondern alkoholabhängig, eifersüchtig und oft auch ziemlich gemein. Trotzdem verzeiht sie ihm jeden Fehltritt, bleibt sie bei ihm, bis zum Schluss.

Wahrscheinlich ist die Geschichte von von "A Star is Born” nicht einmal unrealistisch: Auf der Welt gibt es wohl tausende Paare, die zusammen bleiben, obwohl sie sich nicht gut tun, Menschen, die eigentlich professionelle Hilfe bräuchten, sich aber stattdessen an ihren Partner hängen, Beziehungen, die in Wahrheit Abhängigkeiten sind. Eines ist so eine Geschichte sicher nicht: romantisch.