"Ich kann nicht glauben, dass ein Film über Menstruation einen Oscar gewonnen hat", sagte Regisseurin Rayka Zehtabchi in ihrer Dankesrede am Sonntagabend. Und tatsächlich ist das erstaunlich – ist doch, trotz aller Fortschritte in Sachen Frauenrechten, die Menstruation noch immer ein Thema, das an an Abendbrottischen und in Talkshows eher nicht besprochen wird.