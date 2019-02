Trip

Kannst du die Flaggen den richtigen Ländern zuordnen?

Flaggen sind für manche eine faszinierende Sache – so faszinierend, dass man damit ganze Wissenssendungen füllen kann. In der Comedyserie "The Big Bang Theory" machen Sheldon und Amy genau das. Unter dem leichtfüßigen Titel "Dr. Sheldon Cooper and Dr. Amy Farrah Fowler Present: Dr. Sheldon Cooper's Fun With Flags" drehen sie Webvideos über all die großen und kleinen Kuriositäten rund um Flaggen, Fahnen und anderes Getuch.

Um so banale Dinge wie die richtige Reihenfolge von Schwarz-Rot-Gold geht es dabei aber nicht. Eher um die Frage, welche Nationalflagge die meisten Sterne trägt, wo ein Drachen aufgestickt ist oder ob es wirklich eine Flagge mit einer Kalaschnikow gibt?

Kennst du die Antworten? Teste hier, wie gut du dich mit Nationalflaggen auskennst: